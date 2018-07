"Chicago Med", la seconda stagione della serie in prima visione su Italia 1

L'appuntamento da segnare in agenda è per venerdì 13 luglio, in prima serata su Italia 1. Le storie di "Chicago Med", tornano in chiaro in prima visione, con i 23 episodi della seconda stagione. Nel pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, medici e infermieri saranno ancora impegnati a salvare le vite dei pazienti, con parecchi colpi di scena che riguarderanno i protagonisti della serie e le loro vicende personali.