"Chicago Med", dopo pompieri e poliziotti arrivano i dottori su Italia 1

Mentre sono in onda su Italia 1 i pompieri del distretto 51 di "Chicago Fire" e i poliziotti del distretto 21 di "Chicago PD", è arrivato il momento di conoscere le storie dei medici e degli infermieri dell’ospedale più grande della città, il Chicago Medical Center. Su Mediaset si espande l’universo Chicago firmato Dick Wolf con il secondo spin-off del franchise, "Chicago Med" in prima visione in chiaro a partire da martedì 1° agosto in prima serata.