"Chicago Fire", in arrivo il terzo spin offSi chiamerà "Chicago Law"

Dick Wolf vorrebbe tentare di ripetere con "Chicago Fire" e i suoi spin off i risultati della sua opera più fortunata. "Law & Order", in onda su NBC per 20 anni dal 1990 al 2010, detiene il titolo del crime drama più lungo della tv americana.



"Chicago Fire" è nato nel 2012 e in poco tempo si è fatto in tre con le costole "Chicago PD" e "Chicago Med", con le quali non si limita ad aver in comune la sola struttura narrativa, ma spesso condivide anche i personaggi, che "saltano" da una serie all'altra con continui crossover.



Pompieri nella serie madre, poi poliziotti e medici, ora arrivano anche gli avvocati. Il quarto "figlio" di "Law & Order" fu cancellato dopo una sola stagione, ora per la nuova branca di "Chicago" Wolf si affida proprio ai suoi cari professionisti della legge per sfatare il personale tabù.