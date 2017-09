"Cherry Season": le anticipazioni della prossima settimana

In occasione della festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Mete, i ragazzi scoprono che costui frequenta ancora Naz e la donna rivela a Oyku che Ayaz ha versato alla Zerdecal 500.000 euro affinché facesse un ordine alla Atlantis. L'invadenza del ragazzo rende la sua compagna furiosa, proprio mentre il rapporto tra Mete e Naz inizia a essere più debole. Selale fa apertamente il filo a Emre, e Burcu è sempre più gelosa. Oyku cede la Atlantis a Naz per tornare a una vita più semplice e decide di aprire una boutique nel suo quartiere, ma nel frattempo non mancheranno ulteriori sorprese...