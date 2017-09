"Cherry Season" e "Il Segreto": le anticipazioni della prossima settimana

Il Segreto



Nelle puntate in onda dal 3 al 9 settembre bisognerà innanzitutto fare i conti con la morte di Sol, avvelenata durante la riunione organizzata da Raimundo a Miel Amarga. Severo fa sprangare tutte le porte e attende l'arrivo della Guardia Civile, perché è convinto che l'assassino di sua sorella sia ancora lì. Nell'attesa le sue accuse ricadono sulla Montenegro, colpevole di aver minacciato di morte Sol qualche giorno prima. Tutto il paese è distrutto per l'inaspettata scomparsa della donna, tranne Francisca, che approfitta della situazione per continuare a tramare contro Raimundo.



Nel frattempo, Lucas e Severo si riavvicinano e cercano di farsi coraggio l'un l'altro, mentre Carmelo è sempre più distante e sembra non soffrire minimamente per quanto successo a Sol. Severiano continua a tormentare Emilia e la ricatta nonostante lei gli chieda di andarsene: se non gli porterà duemila pesetas, lui svelerà a tutti che Maria e la figlia sono ancora vive. Spaventata, la donna confida a Fe che un uomo la sta ricattando, ma omette il suo nome.



Hernando accetta il progetto lavorativo di Ismael e chiede al ragazzo di trasferirsi a Los Manantiales: questa decisione però sorprende tutti, soprattutto Camila e Matias. Ismael sembra nascondere un segreto, ma gli unici ad avere un cattivo presentimento sono Matías e Rogelia. Quest'ultima rivela a Hernando e Camila che la ferita di Beatriz non sta guarendo come dovrebbe. Ismael, affermando che probabilmente la colpa è di Matías, decide di prendersi personalmente cura di lei ma così facendo scatena la gelosia del ragazzo.



Lucas affronta Carmelo e cerca di farlo sfogare, sperando racconti il suo segreto, ma l'uomo continua a tormentarsi e promette a se stesso di non farne parola con nessuno. L'unica a conoscere la verità era Sol, che si è portata il suo segreto nella tomba. La Guardia Civile, dopo una soffiata anonima, trova la fiala di cianuro con cui è stata uccisa Sol nella cassetta degli attrezzi di Alfonso.