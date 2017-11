"Cherry Season" e "Il Segreto": le anticipazioni della prossima settimana

Il Segreto

Mauricio non riesce a stare senza Fe e la convince a tornare a lavorare alla Villa. Camila è convinta che Hernando e Rogelia stiano tramando qualcosa, ma in realtà i due le stanno solo preparando una sorpresa: l'uomo riesce a restare in piedi da solo. Nel frattempo Candela non dà alcun segno di ripresa e Francisca non manca di augurarsi la sua morte. Raimundo lancia l'appello ai cittadini: per guidare il Municipio c'è bisogno di una persona di prestigio, colta e benestante e l'unica che risponde a tutti questi requisiti è Francisca. Aria di crisi invece tra Sol e Lucas, lei vorrebbe restare a Puente Viejo, mentre l'uomo spinge per il trasferimento a Madrid. Beatriz ha un incidente, ma un ragazzo la salva: si tratta dell'imprenditore con cui è in affari Hernando.