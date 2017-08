"Cherry Season" e "Il Segreto": le anticipazioni della prossima settimana

Il Segreto Francisca parla con Emilia di Cristobal, ma la ragazza si mostra ancora più fredda nei confronti dell’Intendente, perciò Alfonso viene arrestato. Hernando porta a casa Nestor pensando di fare una sorpresa a Camila, ma l'uomo si finge suo cugino e arriva a ricattarla. Nel frattempo Raimundo e Francisca si rivedono e l'uomo rimane completamente sconvolto nel trovarla tanto cambiata. La donna, tuttavia, non riesce a chiedere aiuto in quanto è controllata a vista da Cristobal . Quest'ultimo consente inoltre a Emilia di andare a trovare Alfonso in carcere.

Cherry Season



Dopo la tensione vissuta durante gli episodi delle scorse settimane, Ayaz e Mete decidono di tornare soci. Sibel e Ilker temono che Seyma abbia rapito il loro figlio, ma in realtà la donna si è solo presa cura del bambino e quando scopre che tutti i suoi amici hanno sospettato di lei si offende moltissimo. Ma la vera sorpresa della settimana è la proposta di matrimonio di Ayaz a Oyku, che avviene a bordo di un autobus guidato da Mete. I ragazzi iniziano così a organizzare le nozze, ma devono fare i conti con l’invadenza delle rispettive madri. Onem minaccia addirittura di non partecipare alla cerimonia se questa avrà luogo in una spiaggia come vorrebbero Ayaz e Oyku e non in un hotel di lusso come invece preferirebbe lei.