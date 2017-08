"Cherry Season" e "Il Segreto": le anticipazioni della prossima settimana

Il Segreto

Cristobal fa ricoverare Eulalia in manicomio e dice a Emilia di averlo fatto perché la donna avrebbe cercato di uccidere Francisca. Elias aggredisce Camila, ma la Guardia Civile interviene e le salva la vita. Ai funerali di Mariana, Nicolas non fa nemmeno le condoglianze alla suocera e si rifiuta di farle vedere la nipotina, che affida a Camila. Quest'ultima fa visita a Elias in carcere, per capire il motivo del folle gesto. Nel frattempo gli estremisti minacciano Severo e la sua famiglia, tanto che Severo decide di chiedere aiuto a Cristobal. Ma le novità non sono certo finite, perché dopo l'annuncio di Beatriz a Matias sulla sua volontà di trasferirsi a Madrid, il ragazzo decide di dichiararsi alla donna. Inoltre Rosario confessa ad Alfonso di non avere più alcuna fiducia in Nicolas e di ritenerlo responsabile della morte di Mariana. I due arrivano addirittura allo scontro fisico.