"Cherry Season" e "Il Segreto": le anticipazioni della prossima settimana

Mentre Elias viene arrestato dalla Guardia Civile, Eulalia inizia a temere la crudeltà di Cristobal e propone a Francisca di allearsi con lei contro suo nipote. La donna inizialmente rifiuta, ma poi cambia idea e accetta. Cristobal, affiancato da Emilia, comincia le procedure per riaprire la Texil, la fabbrica tessile di Francisca. L’uomo fa ricoverare Eulalia in manicomio e dice a Emilia di averlo fatto perché stava per uccidere Francisca, con quest'ultima che conferma tale versione dei fatti. Elias cerca di uccidere Camila, ma la Guardia Civile interviene in tempo e le salva la vita. Nicolas torna da Murcia con una brutta notizia: Mariana è morta. Ai suoi funerali, Nicolas non fa nemmeno le condoglianze alla suocera e si rifiuta di farle vedere la nipotina, affidata a Camila.

Cherry Season



Oyku è gelosa di Isik e decide di seguirla, ma dopo averla vista in compagnia di un altro, la ragazza comunica il presunto tradimento ad Ayaz, sperando che questi torni sui suoi passi. Due criminali, convinti che Oyku sia la fidanzata di Mete, la rapiscono, ma per fortuna Ayaz riesce a salvarla e finalmente decide di confessarle il motivo per cui l'ha lasciata. Oyku gli promette di non parlarne con nessuno, e Ayaz, per farsi perdonare, organizza una sorpresa da favola. I due tornano insieme ma decidono di tenerlo nascosto e nel frattempo il ragazzo si attiva per trovare prove di manovre illecite di Mete sul lavoro, mentre Oyku, per farlo sentire in colpa e spingerlo a cambiare comportamento, inscena un finto tentativo di suicidio. Mete, però, la smaschera, e Oyku, pur di fermarlo, lo colpisce alla testa.