"Cherry Season" e "Il Segreto": le anticipazioni della prossima settimana

Continuano le rivelazioni al cardiopalma ne "Il Segreto".

Dopo un viaggio pieno di imprevisti, Donna Remedios arriva davanti al giudice un attimo prima che Hernando venga giustiziato, e racconta come sono andate le cose: ad appiccare l'incendio è stato il figlio di Hernando, Damian, dopo aver ucciso la madre.

Hernando viene dichiarato innocente e può finalmente tornare a casa, dove Beatriz lo accoglie a braccia aperte. Hernando caccia Elias da Los Manantiales, e questi giura vendetta.

Monique e Lucas portano a Miel Amarga un neonato in fin di vita, Marcos. Grazie all’amore di Sol, il bambino si salva ed è pronto per essere operato agli occhi. Purtroppo però un gruppo di fanatici, convinti che i Santacruz commettano dei crimini contro gli orfani, irrompono nella loro tenuta, supportati da Donna Francisca.

Nel frattempo, Cristobal è sempre più intransigente nei confronti di Donna Francisca e licenzia Mauricio. La zia di Cristobal, Eulalia, svela a Francisca che il nipote è uno dei pochi figli illegittimi di Salvador Castro sopravvissuti alla morte.



Ma le novità non mancano nemmeno in "Cherry Season"...

Tra Oyku e Ayaz il clima è molto teso, tanto che i nonni di Oyku nascondono una telecamera nell'appartamento dei ragazzi per spiare il loro ménage familiare. Sempre più nervosa, Oyku chiede ad Ayaz altro tempo prima di sposarsi. Ayaz comincia a essere esasperato e prende le distanze da lei. Nel frattempo, la zia di Ayaz sommerge Oyku di cattiverie, acuendo le sue insicurezze.

Onem prova a riappacificarsi con Ayaz, che però non vuole saperne.

Quando Mehmet si rifiuta di confessare ad Ayaz di aver tradito Onem con un'altra donna, Onem fa appiccare un incendio nell'atelier di Mehmet. Nell'atelier, purtroppo, rimangono intrappolati Mehmet e Ayaz.

Mete lascia la società che aveva fondato con Ayaz e propone a Olcay di lavorare con lui. Seyma è incinta e lo comunica a Mete, il quale non reagisce benissimo…