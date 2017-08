"Cherry Season" e "Il Segreto": le anteprime della settimana prossima

IL SEGRETO

Rogelia comunica a Hernando di essere stata aggredita da Elias. Passa poco tempo ed Hernando riceve la notizia che Elias si è tolto la vita. Cristobal cerca di sottrarre a Hernando i suoi operai, ed Hernando decide di affrontarlo. I dipendenti di Hernando non cedono alle lusinghe di Cristobal e decidono di rimanere con il loro datore di lavoro. Il negozio di Mariana e Gracia viene svaligiato e Gracia lo prende come un segno: senza Mariana, il negozio non ha più senso di esistere. Camila viene aggredita da Nestor, il suo primo amore, che l’accusa di aver ucciso sua figlia. Cristobal organizza una cena per corteggiare Emilia.