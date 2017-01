"Cesaroni", Niccolò Centioni: "Giro una sit-com con mia mamma"

Nella web-serie Niccolò interpreta Matteo, un ragazzo timido, che si innamora perdutamente di una ragazza. Per conquistarla chiederà aiuto al celebre pirata Jack Sparrow (Massimiliano Rodi), che però può vedere solo lui. Un personaggio del tutto nuovo per il giovane attore, che da ben otto anni interpreta Rudi nei "Cesaroni". "Stare su un set come quello (dei Cesaroni ndr.) mi ha insegnato tantissimo. E' una grande scuola e ho avuto la fortuna di recitare con attori maestri nel loro lavoro. Ma volevo mettermi in gioco e fare qualcosa di diverso, rischiare. E' stata una sfida, perché si tratta di un ruolo completamente diverso da quello di Rudi".

In Io e il mio amico Jack recita al fianco della sua vera mamma ed è stata proprio lei a proporsi per la parte: "Non era mai successo prima, anche se seguo spesso mio figlio sul set. Per lui non è stato un problema, sa che rimarrà una cosa isolata. Diciamo che è stato bello, per una volta, seguire un'inclinazione naturale che forse possiedo".