"Centovetrine", tra tanti ritorni il nuovo arrivo è Gaia De Laurentiis

14:27 - Novità e sorprese nei prossimi episodi di “Centovetrine”. Nella soap, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.05 su Rete 4, fa l'esordio Gaia De Laurentiis. Previsti anche quattro ritorni eccellenti. Si tratta di Cristina Moglia, nel ruolo di Rowena Fassbinder, e Giorgio Borghetti (il chirurgo Giorgio Bandini), ma i più attesi sono Alessandro Marco e Danilo Brugia, di nuovo nei panni dei fratelli Della Rocca.

Gli episodi inediti della 15esima stagione regaleranno tante sorprese ai fan della soap tutta italiana. Si partirà il 28 gennaio con l'ingresso nel cast della storica conduttrice di Target che interpreterà il ruolo di Gaia Fanizza, una donna dallo spirito libero che si trasferirà a Torino per risolvere una questa delicata con Damiano Bauer.



Nella puntata del 3 febbraio ci sarà il ritorno del primo dei quattro personaggi già apparsi nella serie. E' Rowena Fassbinder, interpretata da Cristina Moglia, mentre è previsto per il 23 marzo la ricomparsa di Giorgio Borghetti nei panni del chirurgo Giorgio Bandini.



Bisognerà invece attendere il mese di aprile per rivedere sul piccolo schermo due dei personaggi più amati della soap: i fratelli Marco e Stefano Della Rocca, interpretati da Alessandro Marco e Danilo Brugia. Due ritorni dal passato che sconvolgeranno Centovetrine.