"Centovetrine", su Canale 5 torna la soap più amata

Ad annunciarlo è Tv Sorrisi e Canzoni: "Centovetrine" torna in onda. L'amata soap di Canale 5 non è più in palinsesto da un anno, ma dal 6 giugno alle 8.50 i fan potranno rivedere i loro beniamini, dal lunedì al venerdì, fino al 5 agosto. In calendario infatti ci sono le ultime 70 puntate rimaste in magazzino.