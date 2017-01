"Centovetrine", la soap passa su Retequattro

07:00 - Nel quadro di progressiva innovazione dell'offerta di day-time di Retequattro, la prima novità riguarda "Centovetrine", principale soap opera italiana del panorama televisivo generalista. Da lunedì 15 dicembre, le nuove puntate della serie andranno in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.05, nella fascia oraria più pregiata, sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi.

Tutti gli amanti della soap potranno così seguire le sorti dei loro beniamini, con episodi inediti all'insegna di colpi di scena, in un crescendo di emozioni che lasceranno tutti senza fiato. "Centovetrine", molto seguita dal pubblico femminile adulto: picco d’ascolto superiore al 20% tra le donne oltre i 35 anni, si sposterà quindi dal palinsesto di Canale 5, rete che l’ha lanciata nel 2001 e l'ha fatta crescere stagione dopo stagione.



La rinuncia della rete ammiraglia Mediaset a un pezzo di valore dell'offerta di day-time che sarà sostituito con il raddoppio delle puntate di "Beautiful" è resa possibile dalla leadership assoluta che da tempo Canale 5 ha conquistato nell'intera giornata. La nuova collocazione di "Centovetrine" su Retequattro in una fascia oraria con bacino d'ascolto più esteso, consentirà la visione anche a un nuovo pubblico che in precedenza non aveva avuto l’opportunità di avvicinarsi alla serie.



Episodi inediti per un Natale all’insegna di colpi di scena in un crescendo di emozioni che lasceranno i telespettatori senza fiato, Vincent (Alessandro Cosentini) nonostante il tradimento di Penelope (Beatrice Aiello) è deciso a perdonare la donna e portarla all’altare ignaro che l’uomo con cui la giovane Diamanti lo ha tradito è proprio suo padre, Viola (Barbara Clara ) e Brando (Aron Marzetti) riceveranno la notizia più bella della loro vita, Velasco (Bruno Cabrerizo) ingaggiato da Carol (Marianna De Micheli) per distruggere la precaria serenità tra Fiamma (Caterina Misasi) e Jacopo (Alex Belli) in realtà è molto colpito dal fascino della donna e questo potrebbe compromettere i piani della Grimani. Cedric (Enrico Lo Verso) sarà aggredito e ridotto in fin di vita, i sospetti ricadranno su tutta la famiglia perché ognuno di loro avrebbe avuto un buon motivo per odiarlo. Chi sarà il colpevole? Sebastian (Michele D’Anca) appena ritornato ai vertici della Holding Ferri dovrà sostenere la famiglia in un momento difficile, sia Alba che Viola (Barbara Clara) avranno bisogno di lui ma il Castelli appena sarà pronto dichiarerà guerra aperta a Carol. L’arrivo di Gaia, una donna affascinante ed estroversa interpretata da Gaia De Laurentis, (in onda da fine gennaio) travolgerà le vite di Cecilia (Linda Collini) e Damiano (Jgor Barbazza) e innescherà un susseguirsi di equivoci che avranno i toni della commedia brillante.