"Centovetrine", Alex Belli si lascia andare a coccole roventi in riva al mare

12:02 - In "Centovetrine" il suo personaggio è sposato con Fiamma (Caterina Misasi), ma fuori dal set Alex Belli ha occhi solo per la moglie Katarina. Il sex symbol della tv è stato pizzicato da "Novella 2000" sulla spiaggia di Djerba, in Tunisia, dove si sta godendo un po' di relax con la consorte. I due sono convolati a nozze nel 2013, ma la loro luna di miele non è ancora finita: coccole e baci roventi per i due, più uniti e affiatati che mai.

Dopo le voci di un presunto tradimento di lui con una hostess di fiere ed eventi, ora sembra essere tornato il sereno nel loro matrimonio. I piccioncini si godono la vacanza senza staccarsi un attimo le mani di dosso, lasciandosi andare a siparietti bollenti.