"Celebrity Big Brother", Farrah Abraham minaccia di uccidere Natasha Hamilton

14:32 - Il Grande Fratello Vip inglese rischia di trasformasi in una Casa degli orrori. L'ex "Teen Mom" Farrah Abraham ha infatti minacciato di uccidere i compagni di reality, a partire da Natasha Hamilton, cantante delle Atomic Kitten. Dopo un violento litigio, la stellina tv è stata convocata dal Gf: "Sinceramente sto per uccidere tutti in questa casa, voglio elimare la feccia. Tutto per colpa di una c*** di persona negativa".

Ad accendere la miccia è stata una litigata tra la cantante britannica e l'ex top model americana Jenna Jameson, riguardo la divisione delle provviste. Nella disputa è intervenuto anche il conduttore radiofonico Fatman Scoop, che ha alzato la voce contro la Hamilton.



Risentita, la popstar inglese ha replicato che neanche suo padre si permette di rivolgersi a lei con questi termini. A quel punto la Farrah non è riuscita a tenere a freno la lingua ed è partita all'attacco della Hamilton, costringendo il Grande Fratello ad intervenire.