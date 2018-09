"Casa Vianello", per i 30 anni della sit-com maratona su Mediaset Extra

Maratona tv all'insegna della risata su Mediaset Extra . Domenica 2 settembre il canale tematico diretto da Marco Costa trasmetterà il meglio di " Casa Vianello ", per celebrare i 30 anni della sitcom più longeva ed amata della televisione italiana. Dalle 8:50 alle 21:10 andranno in onda gli episodi più belli delle sedici stagioni della serie con protagonisti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini .

La selezione di episodi sarà organizzata in aree tematiche. Si parte con il calcio, grande passione di Vianello, seguito da tradimenti (sognati, ma mai realizzati). Assieme a burocrazia e truffe, argomenti di continuo battibecco sono i figli e la memoria. Altro pretesto per polemizzare tra le pareti domestiche è infine quello della pensione. Immancabile, a ogni fine puntata, la scena in camera da letto con Sandra che si lamenta ("Che noia, che barba, che barba, che noia") e Raimondo alle prese con la "Gazzetta dello Sport".



Nel corso della giornata gli episodi saranno inframmezzati da speciali con ricordi, dietro le quinte e commenti di personaggi celebri.