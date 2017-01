"Casa Siffredi", Rocco apre le porte del suo mondo

Dal 17 marzo su La5 potremo seguire un Rocco Siffredi mai visto prima nel docureality "Casa Siffredi". Per otto puntate l'icona del cinema hard aprirà le porte della tenuta e degli studi di Budapest, dopo il ritiro dalle scene, per mostrare la sua vita normale, fra lavoro e rapporto con la moglie Rozsa e i figli Lorenzo e Leonardo. "La mia condizione era che tutto fosse reale, a costo di far cadere anche il mio mito per qualche fan".