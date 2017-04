"Carpool Karaoke": Jake La Furia guida, i vip si mettono alla prova con le canzoni

Arriva anche da noi il programma che da anni spopola in tv all'estero e sul web. Da giovedì 27 aprile in seconda serata su Italia 1 approda la versione italiana di " Carpool Karaoke " , che nasce come sezione dello show americano "The Late Late Show with James Corden", in cui il presentatore invita celebri ospiti musicali a cantare insime sulle loro canzoni. Alla guida dei viaggi-karaoke ci sarà l’irriverente Jake La Furia dei Club Dogo. Il primo ospite sarà J-Ax .

Per 10 settimane, il rapper caricherà in macchina un big del panorama musicale nazionale che si metterà in gioco in un’atmosfera ironica. Durante il tragitto Jake e il suo ospite parleranno, si confideranno e scherzeranno cantando una playlist che spazierà dai grandi successi del passeggero alle canzoni di artisti internazionali e non.



Il divertente intermezzo è nato negli Usa quando James Corden ha girato, per beneficenza, uno sketch insieme a George Michael. In seguito, è diventato un momento fisso della sua trasmissione, che ha ospitato personalità di fama internazionale da Adele, agli One Direction, a Britney Spears, Jennifer Lopez, Elton John, Red Hot Chili Pepper, fino a Lady Gaga e alla ex first lady Michelle Obama.