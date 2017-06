"Carpool Karaoke" chiude in bellezza: ospite d'onore Toto Cutugno

Il viaggio-karaoke nella musica italiana guidato da Jake La Furia chiude in bellezza, martedì 27 giugno in seconda serata su Italia 1, con un ospite d’eccezione: Toto Cutugno , autore e cantante di alcune pietre miliari della canzone italiana. A bordo dell’auto di “Carpool Karaoke” , l’artista si metterà in gioco cantando i suoi più grandi successi e raccontando alcuni aneddoti personali della sua lunga carriera.

Il rapper milanese - alla guida per le strade di Milano – si cimenterà nei brani più celebri di Toto Cutugno: da “Solo noi”, “Voglio andare a vivere in campagna” fino all’immancabile hit “L’italiano”. A sua volta, Toto Cutugno sperimenterà il genere rap sulle note di “P.E.S”, singolo di successo dei Club Dogo feat. Giuliano Palma.



Radio 105 è Radio partner di “Carpool Karaoke”.



L’edizione italiana prodotta da YAM112003 è basata sul format “Carpool Karaoke” dal “The Late Late Show with James Corden”, prodotto negli Stati Uniti da CBS Broadcasting Inc. e Fulwell 73 Productions e distribuito da CBS Studios International.