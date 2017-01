"Capodanno On Ice", Italia 1 apre il 2017 con le stelle del pattinaggio

Il 2017 di Italia 1 parte all'insegna delle evoluzioni sul ghiaccio. In prima serata alle 21.20 va infatti in onda "Capodanno On Ice". Elenoire Casalegno e Guido Bagatta presentano il magico e suggestivo evento di pattinaggio dal Palaonda di Bolzano. Scenderanno in pista star come lo zar del ghiaccio Evgeni Plushenko, la stella italiana Carolina Kostner, oltre a Daniel Grassl e al duo canadese formato da Meagan Duhamel e Eric Radford.