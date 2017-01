"Caduta Libera", puntata speciale per La Fabbrica del sorriso

Appuntamento da non perdere il 14 febbraio con "Caduta Libera", il game-show condotto da Gerry Scotti. Il montepremi vinto andrà a favore dei progetti della Fabbrica del Sorriso 2016. Per la buona causa scenderanno in campo i giornalisti di Premium Sport. Il direttore Alberto Brandi giocherà nella posizione centrale.