"Caduta libera" molto speciale con Simona Ventura e Ilary Blasi

Da Simona Ventura a Ilary Blasi , da Paolo Kessisoglu a Simone Rugiati . Sabato 17 settembre Gerry Scotti conduce, in prima serata, una puntata molto speciale di " Caduta Libera " nella quale giocheranno i protagonisti della prossima stagione televisiva Mediaset . Tra i vip che si sfideranno nel game show anche l’attore della soap "Il Segreto" Yago Garcia , Nadia Toffa , Irene Cioni , Michela Coppa , Andrea Pucci , Francesco Vecchi e Alessandro Cecchi Paone .

E ancora, in veste di ospiti, parteciperanno al game show: Ron, Stefano De Martino, Alvin, Luca Bizzarri, Giulio Berruti, Pierluigi Pardo e Luca Sardella. I concorrenti rischieranno di precipitare nelle insidiose botole per una buona causa. Il montepremi vinto andrà alla Protezione Civile per le popolazioni terremotate del Centro Italia.