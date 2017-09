"Caduta Libera", Gerry Scotti torna a giocare con le botole

Dall'11 settembre Gerry Scotti torna al timone di " Caduta Libera ", il game show di Canale 5 in onda da lunedì al venerdì alle 18:45. Anche quest'anno i concorrenti si affronteranno fino all'ultima parola per non cadere nelle temibili botole. Il campione in carica ogni sera deve vedersela con dieci sfidanti, pronti a soffiargli il titolo e aggiudicarsi il ricco montepremi

In ogni duello i due sfidanti, a turni alterni, devono rispondere in pochi secondi alla domanda posta da Gerry Scotti. Lo scopo è completare una o più parole, di cui vengono visualizzate solo alcune lettere, proprio come quando si gioca al cruciverba.



Per chi sbaglia per primo non c'è scampo: la botola sotto ai suoi piedi si apre, facendolo cadere ed eliminandolo. Duello dopo duello, se il concorrente riesce ad eliminare tutti i suoi sfidanti, può arrivare a vincere un ricco montepremi.