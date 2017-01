"Caduta Libera", Gerry Scotti invita in studio le sue donne della tv

Gerry Scotti ha dedicato la puntata di "Caduta Libera" dell'8 marzo alle sue onorate vallette. Si sono riviste, tra le altre, le ex letterine Alessia Mancini e Vincenza Cacace , l'ex paperetta Rosaria Cannavò , Susanna Messaggio dal "Festivalbar" e Laura Freddi dal "Quizzone". Non poteva poi mancare la "moglie" televisiva per eccellenza: la compagna in "Finalmente soli", Maria Amelia Monti .

Il presentatore ha introdotto così la scelta della puntata in concomitanza con la Festa delle Donne: "L'ambiente della tv passa per essere machista e maschilista. Noi riusciamo a fare questo lavoro grazie a tantissime donne che sono molto più brave di noi. Penso di condividere il parere di tanti colleghi. Sono tante, sono brave. Molte hanno lavorato con me. Non avete letto rumors né sentito scandali, io le ho amate come sorelle e le ho rispettate come madri. Oggi sono qui quelle che i mariti mi hanno potuto dare".



In studio c'erano anche anche l'ex letterina Anna Gigli Molinari, Sabina Stilo direttamente da "La sai l'ultima?", Michela Coppa ex "Corrida", Roberta Lanfranchi che divise con Gerry "Provini" (e oggi è sposata con l'autore di "Caduta libera", Emanuele Del Greco), e Claudia Ruggeri,fresca di "Avanti un altro".