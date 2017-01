"C'è posta per te", sorprese con Gabriel Garko e Il Volo

Gabriel Garko e Il Volo sono i protagonisti della seconda puntata del people show leader del sabato sera "C'è Posta per Te" che torna in prima serata su Canale 5 sabato 14 gennaio. Chi scrive a Maria De Filippi cerca una chance per ricongiungersi a familiari lontani o a persone care con cui si è creata una distanza apparentemente incolmabile. Ma c'è anche chi vuole fare una sorpresa ad una persona speciale, un amico o un familiare.