"C'è Posta per Te", si canta e si ride con Modà e Virginia Raffaele

I Modà e Virginia Raffaele insieme a Barbara d'Urso sono gli ospiti di " C'è Posta per Te " che torna su Canale 5, sabato 27 febbraio, alle 21.10, con il settimo appuntamento della stagione. Nello studio di Maria De Filippi , la comica reduce dal Festival di Sanremo si presenterà nei panni della criminologa Roberta Bruzzone per inviare una lettera alla conduttrice di "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live".

I Modà saranno protagonisti di una storia molto emozionante, mentre non mancheranno le risate nella consegna speciale che coinvolgerà Virginia Raffaele e la vulcanica Barbara d'Urso, che promette di essere "da urlo". Al centro di "C'è Posta per Te", leader di ascolti del sabato sera, ci saranno come sempre le vicende di persone comuni, le loro storie e sentimenti.