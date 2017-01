8 marzo 2015 "C'è posta per te", sempre leader della prima e seconda serata Per la quarta volta consecutiva ottimi ascolti per il People Show di Maria De Filippi Tweet google 0 Invia ad un amico

13:15 - "C'è Posta per te" si conferma il programma più seguito del sabato sera con una share del 27.62% pari a 6 milioni di telespettatori. Il people show si aggiudica la meglio sul competitor "Notti sul ghiaccio" che si arresta al 13.43% di share pari a 2 milioni 781 mila telespettatori.

Canale 5, con "C'è Posta per te" si aggiudica prima serata, seconda e 24 ore. Protagonisti di due storie a sorpresa il grande attore hollywoodiano Keanu Reeves e il portiere della nazionale e campione del mondo Gigi Buffon.



Sul commerciale(15-64 anni), "C’è Posta per te" vola al 28.97% di share mentre Raiuno si accontenta del 9.01% di share. Al pomeriggio il talent show "Amici" segna un nuovo record in share, con il 21.93% pari a 3 milioni 492 mila telespettatori.