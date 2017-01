"C'è Posta per Te" riparte con Patrick Dempsey e Luciana Littizzetto

"C'è Posta per Te" torna sul piccolo schermo dopo la pausa sanremese, come sempre mettendo al centro le storie e i sentimenti della gente comune. Proprio una di queste storie vedrà il coinvolgimento di Patrick Dempsey, che sarà nuovamente in studio, due anni dopo la prima partecipazione. La star, che presto sarà al cinema con il nuovo capitolo della saga di "Bridget Jones", in passato è stato anche ospite ad "Amici" in qualità di giurato.



Anche per Luciana Littizzetto si tratta di un ritorno. La conduttrice ha già partecipato al programma in una indimenticabile puntata con Barbara d'Urso.