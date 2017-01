"C'è posta per te" riparte con Marco Mengoni e le star de "Il Segreto"

Riparte su Canale 5 il talk delle emozioni. Maria De Filippi scalda i motori e sabato 9 gennaio torna in prima serata su Canale 5 con " C'è posta per te ". Nella prima puntata gli ospiti attesi sono tre star de " Il Segreto ": Candela (Aida De La Cruz), Aurora (Ariadna Gaya) e Alfonso (Fernando Coronado) e Marco Mengoni . Il cantante è stato il protagonista dell'ultima puntata della scorsa stagione che fatto il boom di ascolti. Musica che vince non si cambia.

Il programma che ha sbancato l'auditel torna dunque con una settimana in anticipo e terrà compagnia ai telespettatori per ben 10 puntate, fino a marzo. E sono tante le star che si alterneranno al fianco di Maria De Filippi: oltre a Pepa (Megan Montaner), come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni", sono attesi Fedez, il calciatore Claudio Marchisio che "debutterà" in tv, Chris Hemsworth. Oltre a tanti ritorni: da Patrick Dempsey a Gabriel Garko.