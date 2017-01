"C'è Posta per Te", penultimo appuntamento con Paolo Bonolis

"C'é Posta per Te" torna con il penultimo appuntamento della stagione. Sabato 12 marzo, alle 21.10, su Canale 5, il people show di Maria De Filippi ospita Paolo Bonolis, che sarà mattatore della serata in collaborazione con il campione di arti marziali Alessio Sakara. Ospite in studio l'attrice spagnola Megan Montaner, ex protagonista de "Il Segreto" e della serie tv "Senza Identità".