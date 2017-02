"C'è Posta per Te", Mauro Icardi fa una sorpresa

Sabato 4 febbraio quinto appuntamento della 20esima edizione di "C’è Posta per Te" in prima serata su Canale 5. Sono due le storie con sorpresa che coinvolgeranno due grandi personaggi nel people show più amato della tv: dal mondo del calcio il capocannoniere e capitano dell’Inter Mauro Icardi, e l'attore turco Serkan Cayoglu, noto per il serial "Cherry Season".