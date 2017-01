"C'è Posta per te", Maria De Filippi torna con nuove storie tra lacrime e sorrisi

Nuove storie, tante emozioni. Dal 7 gennaio torna in prima serata su Canale 5 " C'è Posta per te ". Maria De Filippi sarà di nuovo alle prese con persone comuni e vip, che regaleranno sorprese, sorrisi e lacrime. Tra gli ospiti della nuova edizione gli attori Bradley Cooper e Richard Madden , il calciatore Mauro Icardi e la cantante Emma Marrone .

Una formula vincente quella del people show ideato dalla De Filippi che aiuta le persone a comunicare, a mettere in gioco le proprie emozioni. Chi si rivolge al programma ha infatti la certezza - vista l’intimità delle storie trattate - che Maria racconterà con delicatezza e attenzione le vicende dei protagonisti.

Protagonisti che da soli non sono riusciti a risolvere una situazione dolorosa, di distacco, delicata o che non hanno avuto l’opportunità di regalare un momento speciale a un amico, a un proprio caro o cercare un primo amore mai dimenticato. Il programma esportato in ben 24 Paesi e leader del sabato sera riesce sempre a coinvolgere il pubblico a casa e in studio. A campeggiare, come sempre, c'è una grande busta che simboleggia la possibilità concreta di abbattere le barriere.