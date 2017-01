20 marzo 2015 "C'è posta per te", Marco Mengoni super ospite dell'ultima puntata Il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, chiude la stagione con il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2013 Tweet google 0 Invia ad un amico

15:07 - Marco Mengoni è il super ospite dell'ultimo appuntamento della stagione di "C'è posta per te", sabato 21 marzo in prima serata. Il cantante, doppio disco di platino con il suo terzo album “Parole in circolo”, sarà protagonista del people show di Maria De Filippi, che anche in questo inverno ha dominato gli ascolti del sabato sera, grazie alle storie, i sentimenti e le emozioni della gente comune.

Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2013, degli Mtv Europe Music Award e i Wind Music Awards, si gode il successo del suo terzo disco, lanciato dal singolo "Guerriero".



La busta più famosa della tv, l’icona di C’e’ Posta per te, nata oltre 15 anni fa, ha visto poggiati al suo fianco i nomi piu importanti del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica. Tra questi, l’indimenticato Alberto Sordi, la coppia più divertente dello spettacolo formata da Sandra e Raimondo Vianello, Sophia Loren e tanti divi di Hollywood, da Nicole Kidman a Julia Roberts, da Richard Gere a John Travolta. E poi campioni come Ronaldo e Del Piero e star della canzone italiana come Tiziano Ferro e Emma Marrone, fino agli ospiti della settimana scorsa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino.