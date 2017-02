Le premesse ci sono tutte. Sabato 25 febbraio in prima serata su Canale 5 si riderà. Protagonista di "C'è Posta per te" è infatti Luciana Littizzetto. La comica manda la posta a Simona Ventura e a Rocio Munoz Morales e dalle prime immagini che trapelano indossano tutte una parrucca bionda, compresa Maria De Filippi. Un regalo speciale coinvolge invece la star hollywoodiana Bradley Cooper, per la prima volta ospite in un programma tv italiano.