"C'è Posta per Te", Luciana Littizzetto mattatrice per un altro sabato da record

Luciana Littizzetto mattatrice a " C'è Posta per Te ", con una lettera inviata a Belen Rodriguez , presente in studio, per farsi aiutare ad aumentare i suoi fan su Instagram. Tra battute, gag e una lezione di fitness, che ha visto protagonista Maria De Filipp i, con tanto di tuta e scarpe da ginnastica, l'attrice ha conquistato il pubblico, che ha premiato lo show con il 24.73 % di share pari a 5 milioni 488 mila telespettatori e il primato della serata.

"C'è Posta per Te" si conferma leader del sabato sera per la sesta volta consecutiva su sei puntate, staccando nettamente il competitor di Rai Uno, con l'esordio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, fermo al 20.80% di share pari a 4 milioni 457 mila telespettatori. Successo del programma di Maria De Filippi anche sui social, dove l'hashtag #Cepostaperte è rimasto in vetta di Twitter Italia per tutta la serata.



Oltre a Luciana Littizzetto e Belen Rodriguez, ospite in studio anche Patrick Dempsey, tornato nel people show per fare una sorpresa a una fan.