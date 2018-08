Dal nostro "best of" vi riproponiamo questo divertente incontro che tra gag e scherzi ha fatto sorridere tutti. 60mila persone avevano appena salutato Francesco Totti allo stadio Olimpico di Roma: un addio commovente per il numero 10 che dopo più di vent'anni di carriera appendeva le scarpette al chiodo per sempre. Un allontanamento sofferto, ma che diede l'opportunità a Francesco di organizzare una sorpresa davvero speciale a tre tra i suoi più grandi fan: Christian, Matteo e Giordana. I genitori dei ragazzi, affetti dalla sindrome di down, chiesero alla trasmissione "C'è posta per te" di poterli far incontrare con il capitano della Roma. Senza dire nulla a Christian, Matteo e Giordana li portarono in studio per fargli scoprire che a separarli dal loro eroe c'era solo una gigantesca busta.