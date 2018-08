"C’è posta per te", l’indimenticabile sorpresa per Denise di J-Ax e Fedez

Una puntata memorabile di "C’è posta per te" in cui i due rapper aiutarono mamma Loredana a chiedere perdono alla figlia. La donna sentiva il bisogno di chiedere scusa per non essere stata una buona madre e per aver lasciato che la giovane Denise si occupasse della famiglia anche durante la malattia del padre, caricandosi di tutte le responsabilità. L'intervento di J-Ax e Fedez, rappresentò per Denise e la sua mamma l'occasione per lasciarsi alle spalle i vecchi rancori e incominciare un nuovo capitolo della loro vita insieme.