"C'è Posta per Te", l'edizione 2018 è la più seguita degli ultimi sette anni

Si è chiusa in bellezza la stagione di "C'è Posta per te", leader assoluto della prima serata con 4.510.000 spettatori totali e il 24.70% di share, nella puntata in cui Gerry Scotti, Carlo Cracco ed Antonino Cannavacciuolo sono stati ospiti. Non solo: questa edizione è stata la più vista degli ultimi sette anni. Soddisfatto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Sono particolarmente grato a Maria De Filippi e ai suoi molteplici talenti" ha detto.