"C’è Posta per Te", Keanu Reeves e Gigi Buffon ospiti di Maria De Filippi

12:08 - Il 7 marzo, alle 21.10 su Canale 5, settimo imperdibile appuntamento con Maria De Filippi e il people show "C'è Posta per Te", leader incontrastato del sabato sera televisivo. Protagonisti di due storie a sorpresa il grande attore hollywoodiano Keanu Reeves e il portiere della nazionale e campione del mondo Gigi Buffon.

Moltissime le pellicole di successo e di qualità di Reeves: da "Siddartha" di Bernardo Bertolucci, alla trilogia di "Matrix", dei fratelli Wachowski; indimenticabile protagonista di "Point Breack" con Patrick Swayze e sublime interprete di "Belli e Dannati" di Gus Van Sant per non parlare della magistrale interpretazione ne "L'Avvocato del Diavolo" al fianco di Al Pacino e di "Dracula di Bramstoker" di Francis Ford Coppola. In studio, protagonista di una storia, c'è anche il campione del mondo Buffon. Capitano della Nazionale, considerato uno dei grandi portieri di tutti i tempi con 146 presenze in Nazionale. Campione del mondo nel 2006. Portiere dal 2001 della grande Signora del calcio: la Juventus.