"C'è posta per te" insuperabile, è il programma più visto del sabato sera

Non trova ostacoli nella sua scalata l'insuperabile "C'è posta per te", che al secondo appuntamento del nuovo anno mantiene il primato,con una share del 24.82% pari a 5 milioni 318 mila spettatori. Il programma di Maria De Filippi si conferma così il più visto del sabato sera, dell’intera giornata e dell’intrattenimento di prima serata in Tv.

Nonostante l’esordio dell’ennesimo supervarietà di Rai Uno con Gigi Proietti e molti ospiti, “C’è Posta per te” non cede e sul target commerciale 15-64 anni sale al 26.11% di share, dieci punti percentuali in più di "Cavalli di battaglia", fermo al 16.67%. Sul pregiato target 15-34 anni il programma di Maria De Filippi svetta al 35.22% di share e stacca il competitor di Raiuno di oltre 23 punti percentuali (“Cavalli di Battaglia” al 11.74%). Nella sovrapposizione totale dalle ore 21.11 alle ore 23.48 “C’è Posta per Te” ottiene il 23.51% di share mentre “Cavalli di Battaglia” il 21.75%.



Due i super ospiti della seconda puntata: l'amato e bellissimo attore Garko e il fenomenale trio di artisti de "Il Volo", Gianluca, Ignazio e Piero che in studio cantano un medley di quattro brani: "Libiamo nei Calici" dalla Traviata di Giuseppe Verdi, il classico napoletano "O Sole Mio", la celebre canzone spagnola "Granada" e la romanza "Nessun dorma" tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini.