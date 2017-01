"C'è Posta per Te", en plein di ascolti e le lacrime di Maria

Anche le lady d'acciaio della televisione come Maria De Filippi alla fine cedono e si commuovono. E' successo durante l'ultima puntata di "C'è Posta per te", sabato 19 marzo, che ha fatto nuovamente l'en plein, aggiudicandosi il miglior risultato con il 24% di share. Sempre impeccabile nel raccontare le storie, puntata dopo puntata, la conduttrice stavolta non ce l'ha fatta e ha pianto. Mentre leggeva la lettera indirizzata ad Antonio, protagonista della serata, la De Filippi si è dovuta fermare per asciugare le lacrime...

Una storia commovente quella raccontata durante l'ultima puntata del people show. Antonio, che ha perso la moglie nel maggio 2014 è rimasto solo con quattro figlie. Maria, vent'anni, una di loro ha scritto a Maria De Filippi per fare un regalo a suo padre, proprio nel giorno della festa dei papà, e fargli conoscere il suo idolo Gonzalo Higuaín. Ma, soprattutto, per ringraziarlo di esserci sempre per lei e per le sue sorelle.



La conduttrice, seduta accanto ad Antonio ha cominciato a leggere la lettera. Parole toccanti soprattutto durante il racconto della morte di Monica ed è lì che Maria De Filippi si è dovuta fermare, scusandosi per via della commozione. Maria ha chiesto un fazzoletto ad Antonio e ha cercato di alleggerire il momento di imbarazzo dicendo: "Faccio fatica io, come facciamo adesso?".



Un finale degno di una trasmissione che proprio sui sentimenti umani, sulla commozione, l'empatia e sulle storie emotivamente forti ha costruito il suo successo. Un successo premiato durante dieci puntate da dieci vittorie consecutive. "C'è posta per te" si conclude proprio in bellezza, leader assoluto del sabato sera, con ospiti fuoriclasse, come il capocannoniere della Serie A Gonzalo Higuain e la star della canzone Alessandra Amoroso. Un congedo in grande stile, aspettando la prossima stagione.