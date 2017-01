Emma a "Cʼè posta per te" per portare lʼamore di due figlie alla loro madre 1 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 2 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 3 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 4 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 5 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 6 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 7 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 8 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 9 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 10 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 11 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 12 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 13 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 14 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 15 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 16 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 17 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 18 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 19 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 20 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene 21 di 21 Da video Da video Emma a "C'è posta per te" per portare l'amore di due figlie alla loro madre La cantante è stata protagonista di un'emozionante storia dove due sorelle hanno chiamato in studio la madre, rimasta vedova, per farle sapere quanto le vogliono bene leggi dopo slideshow ingrandisci

Una storia di affetti e di dolore. Il padre di Veronica si è ammalato gravemente e lei non ha avuto il coraggio, a differenza della sorella Alessandra, di affrontare la situazione. Una chiusura di fronte alla possibilità della morte, l'impossibilità di accettare la perdita. E così per tutti i mesi finali non ha voluto vedere il padre, non avendo il coraggio di affrontarlo. E così Veronica è venuta in studio per chiedere scusa alla madre del proprio comportamento e allo stesso tempo per farle sapere che vuole stare accanto a lei per aiutarla. Per fare questo ha chiesto aiuto a Emma.



Quando è comparsa Emma ha invitato la mamma delle due ragazze a farsi coraggio e a tornare a spegnere le candeline sulla propria torta di compleanno anche se è difficile. E poi ha regalato alle tre una crociera da fare insieme.