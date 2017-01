"C'è Posta per te", debutto eccellente per la 20esima edizione

"C’è Posta per te" di Maria De Filippi fa il botto al debutto della ventesima edizione. Con il 24.90% di share pari a 5 milioni 444 mila telespettatori la puntata del 7 gennaio conquista la leadership del sabato sera. Risulta così il programma più visto della giornata regalando a Canale 5 il miglior ascolto in prima e in seconda serata.

"C'è Posta per Te" è sempre più social tanto che l'hashtag #cepostaperte è riuscito a totalizzare oltre 71mila tweet e aggiudicandosi così fin dal pomeriggio la prima posizione dei TT Italia.



Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha dichiarato a proposito di questo successo: "Maria De Filippi e le grandi emozioni del suo 'C'è posta per te', hanno ufficialmente aperto alla grande la nuova stagione televisiva di Canale 5. Oltre 5.400.000 telespettatori e una share del 24.9% hanno seguito l'attesissimo ritorno di un programma che, anno dopo anno, si conferma inarrivabile. 'C'è posta per te' è un pilastro della televisione italiana. E Maria De Filippi è sempre più brava a raccontare, con una delicatezza e una sensibilità straordinarie, storie di grande impatto emotivo, che spesso portano riflessioni profonde su temi importanti e delicati. Maria riesce a coinvolgere i telespettatori come pochi altri sanno fare. Le emozioni in studio travalicano lo schermo, irrompendo direttamente nelle case della gente. Grazie a Maria e al suo straordinario gruppo di lavoro per questa ennesima bellissima pagina di televisione".