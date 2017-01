"C'è Posta per Te" debutta con ascolti al top

14:55 - Esordio con ascolti al top per "C'è Posta per Te". Maria De Filippi si conferma anche per quest'anno la regina del sabato sera, aggiudicandosi la serata con il 27.23% di share (pari a 6 milioni di telespettatori). Soddisfatto il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri "C'è Posta per Te è tornato! Sono tornate le grandi storie, le grandi emozioni, i bei sentimenti".

"Gli ascolti sono stati eccezionali: 6 milioni di telespettatori, share del 27.24%. Tutto raccontato come sempre da Maria De Filippi con una forza e una delicatezza straordinarie - ha continuato Scheri - Grazie e complimenti al talento meraviglioso e inesauribile di Maria e alla eccellente professionalità del suo gruppo di lavoro".

Ospite della serata Marco Bocci, che ha aiutato Maddalena a fare una sorpresa alla mamma dopo la morte del padre. In studio anche Alex Gadea, che ne "Il Segreto" interpreta Tristan. E' stato chiamato da Ersilia per la nonna, che non si perde una puntata della soap. L'incontro è stato commuovente anche per l'attore spagnolo il quale ha ricordato come "anche nella mia vita io devo molto ai miei nonni".