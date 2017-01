"C'è Posta per Te" con Raoul Bova e la lettera a Matteo Salvini

"C'è Posta per Te" torna sabato 5 marzo, alle 21.10 su Canale 5 per l'ottavo appuntamento stagionale, che vede Raoul Bova tra i protagonisti. L'attore, che ha appena annunciato di volersi prendere un anno sabbatico per fare il papà, sarà al centro di una storia emozionante. Tante risate invece con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che vestiranno i panni delle sorelle Falò per scrivere una lettera al leader della Lega Nord, Matteo Salvini.