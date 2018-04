"C'è Posta per Te" chiude con Gerry Scotti, Carlo Cracco e Cannavacciuolo

Gran finale a " C'è Posta per Te ". Il people show campione di incassi di Maria De Filippi chiude la fortunata stagione con tre ospiti d'eccezione. Due storie a sorpresa coinvolgono infatti Gerry Scotti e gli chef stellati Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo . L'appuntamento è sabato 31 marzo, in prima serata su Canale 5.

Ma in studio a farla da padrone sono sempre le storie. Storie di gente comune che interpella Maria per risolvere situazioni giunte al limite che arrecano dispiacere come ricongiungimenti familiari e amori interrotti. Ma anche storie di incontri che generano gioia e curiosità come la ricerca del primo amore e inaspettati e divertenti regali.