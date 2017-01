"Buffy", omaggio di Sarah Michelle Gellar per il 19mo anniversario della serie

In occasione del 19mo anniversario del debutto tv di "Buffy", Sarah Michelle Gellar ha deliziato i suoi fan su Instagram: "Diciannove anni fa, in una serata come questa, ebbi modo di farvi conoscere Buffy. Grazie per avermi seguito in questo incredibile viaggio e per essermi ancora vicini. Vi sono e vi sarò per sempre grata". L'attrice vestì per sette stagioni i panni della sexy e coraggiosa ammazzavampiri.