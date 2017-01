18 marzo 2015 "Buffy", Nicholas Brendon rivela: "Da ragazzino sono stato molestato" L'ex Xender Harris della popolare serie tv degli Anni Novanta, arrestato per tre volte negli ultimi sei mesi, ha dichiarato di aver subito abusi da un insegnante Tweet google 0 Invia ad un amico

13:56 - Nicholas Brendon, l'ex attore di “Buffy, l'ammazzavampiri”, arrestato tre volte in sei mesi, rivela di aver subito violenze da bambino. “Quando ero ragazzino sono stato molestato per due anni da un insegnante”, si legge nell'intervista rilasciata a un quotidiano statunitense dopo l'arresto. Brendon ha confessato anche di soffrire di depressione da decenni e di voler risolvere i suoi problemi con alcol e farmaci.

"Questa non è una scusa per qualsiasi cosa abbia fatto - ha precisato Brendon al The Tallahassee Democrat - ma da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Ho sempre pensato che potevo tenerlo da parte, solo per me, ma non ce la faccio più", si è sfogato l'attore, che ha rivelato di essersi pentito di aver interrotto una terapia farmaceutica che osservava da anni. "E' stato un errore", ha ammesso Brendon, confessando che prima dell'ultimo arresto, avvenuto lo scorso weekend, aveva ingerito 9 sonniferi.



I tre arresti di Nicholas Brendon sono avvenuti sempre per lo stesso motivo: l'attore ha distrutto le camere di albergo in cui alloggiava, rifiutandosi poi di ripagare i danni e assumendo comportamenti irrazionali. I retroscena e i dettagli sulle circostanze che lo hanno portato in carcere sono stati oggetto di scherno online e Brendon non l'ha presa bene: "Non è affatto divertente, vorrei che accadesse a loro".